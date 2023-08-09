الحلبوسي يشكل لجنة نيابية للتحقيق في قضية إزالة دور سكنية في مدينة سامراء

شفق نيوز/ أصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، أمرا نيابيا بتشكيل لجنة تحقيقية نيابية للتحقيق في قضية إزالة دور سكنية للمواطنين في مدينة سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين.

ويترأس اللجنة البرلماني شعلان عبدالجبار الكريم رئيس كتلة تحالف السيادة النيابية، وبعضوية كل من: النائب خالد حسن الدراجي، والنائبة سميعة محمد غلاب، والنائب مهدي تقي، والنائب عبدالرحيم الشمري. والنائب هيثم محمود زهوان.

وتتولى هذه اللجنة التحقيق في قضية إزالة الدور السكنية لمواطنين في مدينة سامراء، وفقا لبيان صادر عن كتلة تحالف "السيادة" النيابية.

ويأتي هذا في وقت أقدمت الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين قبل أيام على ازالة عشرات الدور في منطقة "ألبو هراط" لوجود منازل تجاوز فيها غير أن سكاناً يقولون إن الدول المزالة ليست تجاوزا بل هي زراعية.