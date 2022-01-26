الحلبوسي يرسل "عراق" إلى الخارج لتلقي العلاج

شفق نيوز/ تكفل رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، يوم الأربعاء، بمعالجة طفل أصيب بجروح خطرة إثر استهداف قضاء الكرمة شرقي محافظة الأنبار بالصواريخ مساء أمس.

وأبلغ مصدر طبي مسؤول في مديرية صحة الأنبار، وكالة شفق نيوز، أن "الحلبوسي تكفل الطفل (عراق الكبيسي) الذي أصيب بجروح خطرة إثر استهداف محيط مضيف (رئيس البرلمان) في الكرمة بأربعة صواريخ، أسفرت عن تعرض اثنين آخرين إلى جروح بسيطة".

وأضاف المصدر، أن "الطفل عراق تعرض إلى جروح في ظهره، وسيتم نقله إلى مستشفى خارج العراق لتلقي العلاج".

وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، تعرض مضيف رئيس البرلمان العراقي، في منطقة الكرمة شرقي محافظة الأنبار، إلى استهداف بأربعة صواريخ أطلقها مجهولون، ما تسبب بإصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة.