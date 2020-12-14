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الحلبوسي يجري زيارة قصيرة إلى الفلوجة ويوجه بلديتها بإدامة المشاريع المنجزة

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-14T16:32:18+0000
الحلبوسي يجري زيارة قصيرة إلى الفلوجة ويوجه بلديتها بإدامة المشاريع المنجزة

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الاثنين، زيارة قصيرة إلى قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار 60 كم غربي العاصمة بغداد، وجه خلالها بلدية المدينة بإدامة المشاريع المنجزة.

وقال مسؤول محلي رافق الحلبوسي في جولته، لوكالة شفق نيوز، إن "الجولة أجريت على كورنيش الفلوجة على ضفاف نهر الفرات، ولم تتجاوز وقت جولته النصف ساعة".

وأضاف أن "الحلبوسي التقى أثناء زيارته هذه بعدد من مدراء الدوائر الخدمية وضباط الشرطة، وأكد عليهم بضرورة التعاون مع المواطنين وبذل أقصى الجهود في سبيل توفير احتياجاتهم".

وتابع المسؤول ان "الحلبوسي وجه مدير بلدية الفلوجة احمد حميد، بالعمل على ادامة المشاريع المنجزة في المدينة".

كما التقى الحلبوسي أثناء جولته بعدد من المواطنين واستمع لمطالبهم واوعز بتنفيذ المطالب المتعلقة بالخدمات الأساسية، كالكهرباء والماء والخدمات البلدية".

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