"الحلاق" يتنازل عن شكوى شرطي محطة الشورجة في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أعلن صانع المحتوى "رائد الحلاق"، اليوم السبت، عزمه التنازل عن الشكوى التي تقدم بها ضد أحد عناصر الشرطة على خلفية حادثة محطة تعبئة وقود الشورجة في كركوك، مشيراً إلى أن قراره جاء مراعاةً لظروف الشرطي وعائلته.

وقال الحلاق لوكالة شفق نيوز، إنه تقدم بشكوى رسمية لدى مركز شرطة العروبة بعد تعرضه للاعتداء من قبل أحد عناصر الشرطة أثناء وجوده في محطة الشورجة، مبيناً أن مقطع الفيديو الذي صوره يوثق طريقة التعامل معه ويعد دليلاً على ما تعرض له من إساءة واعتداء.

وأضاف أن عدداً من الأشخاص تدخلوا بعد الحادثة، فضلاً عن وجود ظروف خاصة تتعلق بالشرطي وعائلته، ما دفعه إلى التنازل عن حقه الشخصي في الدعوى.

وأوضح الحلاق أن التنازل عن الشكوى لا يلغي حق وزارة الداخلية في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية أو إدارية، مؤكداً أن التحقيق الذي فتحته الجهات المختصة يبقى من صلاحيات الوزارة، فيما يقتصر تنازله على حقه الشخصي في القضية.

وكانت وزارة الداخلية قد وجهت، في وقت سابق من اليوم، بإيداع أحد منتسبي شرطة الطاقة التوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه، مؤكدة أن ما صدر منه يمثل تصرفاً فردياً لا يعبر عن نهج المؤسسة الأمنية أو قيمها المهنية.

وجاء ذلك عقب حادثة شهدتها محطة تعبئة وقود الشورجة الحكومية في كركوك، وأثارت جدلاً واسعاً بعد تداول مقطع فيديو أظهر مشادة بين الحلاق وأحد عناصر الشرطة، فيما وجه محافظ كركوك محمد سمعان آغا بفتح تحقيق في الحادث وتحديد المسؤوليات.