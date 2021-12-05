الحكيم يدعو إلى الوقوف طويلاً عند "الارهاب الصامت"

شفق نيوز/ وصف زعيم تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، يوم الاحد، آفة المخدرات بـ"الإرهاب الصامت"، داعياً للوقوف طويلاً عند احصائيات التعاطي والترويج التي تعلنها السلطات المختصة.

وقال الححكيم في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "إحصائية خطيرة ومخيفة تلك التي أعلنتها مؤخرا وزارة الداخلية عن إعتقال أكثر من ١٠ آلاف متعاط أو مروج للمخدرات منذ مطلع العام الماضي"، مشدداً ضرورة "الوقوف عندها طويلاً وقراءة حيثيات وأسباب هذه الآفة الخطيرة بشكل جدي وموضوعي إذ تمثل إرهاباً صامتاً يستهدف البنية المجتمعية والأخلاقية لوطننا وشبابنا".

وأضاف "ندق ناقوس الخطر عالياً لهذا الخطر الداهم ونطالب الجهات المعنية بإتخاذ خطوات تنفيذية جادة مدعومة بتشريعات رادعة وإجراءات صحية وإجتماعية وتثقيفية وإقتصادية وتظافر كبير للجهود لتحجيم هذه الظاهرة المدمرة وصولا للقضاء عليها".

ودعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية إلى "الوقوف طويلا عند الإحصائيات التي اعلنتها وزارة الداخلية عن اعتقال المتعاطين والمروجين للمخدرات"، مطالبا الجهات المعنية "بإتخاذ خطوات تنفيذية جادة مدعومة بتشريعات رادعة وإجراءات صحية وإجتماعية وتثقيفية وإقتصادية وتظافر كبير للجهود لتحجيم هذه الظاهرة المدمرة وصولا للقضاء عليها".