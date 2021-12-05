سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحكيم يدعو إلى الوقوف طويلاً عند "الارهاب الصامت"

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-05T12:31:26+0000
الحكيم يدعو إلى الوقوف طويلاً عند "الارهاب الصامت"

شفق نيوز/ وصف زعيم تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، يوم الاحد، آفة المخدرات بـ"الإرهاب الصامت"، داعياً للوقوف طويلاً عند احصائيات التعاطي والترويج التي تعلنها السلطات المختصة.

وقال الححكيم في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "إحصائية خطيرة ومخيفة تلك التي أعلنتها مؤخرا وزارة الداخلية عن إعتقال أكثر من ١٠ آلاف متعاط أو مروج للمخدرات منذ مطلع العام الماضي"، مشدداً ضرورة "الوقوف عندها طويلاً وقراءة حيثيات وأسباب هذه الآفة الخطيرة بشكل جدي وموضوعي إذ تمثل إرهاباً صامتاً يستهدف البنية المجتمعية والأخلاقية لوطننا وشبابنا".

وأضاف "ندق ناقوس الخطر عالياً لهذا الخطر الداهم ونطالب الجهات المعنية بإتخاذ خطوات تنفيذية جادة مدعومة بتشريعات رادعة وإجراءات صحية وإجتماعية وتثقيفية وإقتصادية وتظافر كبير للجهود لتحجيم هذه الظاهرة المدمرة وصولا للقضاء عليها".

 ودعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية إلى "الوقوف طويلا عند الإحصائيات التي اعلنتها وزارة الداخلية عن اعتقال المتعاطين والمروجين للمخدرات"، مطالبا الجهات المعنية "بإتخاذ خطوات تنفيذية جادة مدعومة بتشريعات رادعة وإجراءات صحية وإجتماعية وتثقيفية وإقتصادية وتظافر كبير للجهود لتحجيم هذه الظاهرة المدمرة وصولا للقضاء عليها".

 

related

أطباء يحذرون من "وباء خفي" أصبح أكثر خطورة على العراقيين منذ تفشي كورونا

Date: 2021-04-14 04:43:14
أطباء يحذرون من "وباء خفي" أصبح أكثر خطورة على العراقيين منذ تفشي كورونا

المنظومة الأخلاقية مهددة بالانهيار.. تطور مخيف في حالات الانتحار بالعراق هذا العام

Date: 2021-08-21 13:31:19
المنظومة الأخلاقية مهددة بالانهيار.. تطور مخيف في حالات الانتحار بالعراق هذا العام

خلو مركز عراقي لعلاج مدمني المخدرات بسبب التعامل معهم كـ"مجرمين وليسوا مرضى"

Date: 2021-11-13 10:49:38
خلو مركز عراقي لعلاج مدمني المخدرات بسبب التعامل معهم كـ"مجرمين وليسوا مرضى"

عدا كوردستان.. حصيلة صادمة لتجارة وتعاطي المخدرات في العراق

Date: 2020-09-16 12:34:58
عدا كوردستان.. حصيلة صادمة لتجارة وتعاطي المخدرات في العراق

إحصائية تعاطي المخدرات في العراق.. ومطالبة بتشديد العقوبات

Date: 2021-06-21 15:39:45
إحصائية تعاطي المخدرات في العراق.. ومطالبة بتشديد العقوبات

شيخ علي: إصابة شقيقة عمار الحكيم بفيروس كورونا والاخير قام بزيارتها

Date: 2020-03-11 20:41:19
شيخ علي: إصابة شقيقة عمار الحكيم بفيروس كورونا والاخير قام بزيارتها

5 خرافات شائعة عن إدمان المخدرات

Date: 2019-07-12 10:58:53
5 خرافات شائعة عن إدمان المخدرات

صحيفة أمريكية تنذر شباب العراق من "خصم اجتماعي جديد"

Date: 2019-09-15 13:48:02
صحيفة أمريكية تنذر شباب العراق من "خصم اجتماعي جديد"