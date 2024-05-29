الحكيم: الحكومة العراقية تدرس اعتماد التجربة الصينية في بناء المدارس

شفق نيوز/ أفاد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، يوم الأربعاء، بأن الحكومة العراقية بصدد دراسة التجربة الصينية في تشييد المدارس ومعالجة النقص الحاصل في البنايات لدى وزارة التربية.

جاء ذلك في كلمة له على هامش زيارته محافظة الديوانية، ولقائه رئيس حكومتها المحلية، ورؤساء وحداتها الإدارية، ومديري الدوائر الخدمية والقيادات الأمنية بالمحافظة.

وأكد الحكيم في كلمته على إنهاء ظاهرة المدارس الكرفانية المنتشرة في البلاد، وقال إن "العراق بثقافته وحضارته يوجد في طلاب يجلسون في مدارس كرفانية، و هذا غير مقبول".

وأشار إلى أن "هناك نموذجا معدا لدى الحكومة الاتحادية بشأن تجربة المدارس الصينية للاستفادة من رأس المال العراقي، ومن المستثمرين العراقيين في ان يقوم ببناء مدارس، والحكومة بدورها تستأجرها منهم لسنين".

وتابع الحكيم بالقول، إن هذا كله سيساعد على حل مشاكل الدوام المزدوج والنقص الحاصل في الابنية المدرسية.

ويحتاج العراق إلى إنشاء قرابة 8 آلاف مدرسة لسد العجز الحاصل في الأبنية المدرسية التي بسببها لجأت بعض المدارس إلى تطبيق الدوام المزدوج وحتى الثلاثي.