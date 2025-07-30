الحكومة تؤشر انخفاضاً بنسبة الفقر في العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلن وزير التخطيط محمد تميم، يوم الأربعاء، عن إطلاق تقرير "دليل الفقر متعدد الأبعاد الوطني"، مؤكدا في الوقت نفسه، أن نسبة الفقر انخفضت من 11.3% إلى 10.8% .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، بشأن إطلاق تقرير دليل الفقر متعدد الأبعاد الوطني، والذي أُنجز بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيما أكد الوزير، أن "إعداد هذا التقرير جاء استناداً إلى نتائج المسح الاجتماعي للأسر، والذي شكّل أحد الركائز الأساسية لبناء دليل الفقر في العراق".

واضاف أن "التقرير سيسهم بشكل مباشر في تشخيص الحاجات الأساسية وأوضاع المواطنين في المحافظات"، مشيرا إلى أن "نسبة الفقر في البلاد انخفضت من 11.3% إلى 10.8%، واستمر الانخفاض بشكل تدريجي".

وكشف الوزير، عن "توجه الوزارة لإطلاق دليل الفقر متعدد الأبعاد الخاص بالمرأة"، لافتا إلى أن "العراق يُعد من أوائل دول العالم التي تطلق تقريراً وطنياً للفقر، كما سيتم إعداد دليل جديد خاص بفقر الطفل استناداً إلى نتائج التعداد العام".

بدوره، أكد رئيس الفريق الفني وهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، مهدي العلاق، خلال المؤتمر، أن "الحديث عن الفقر ومستوياته في العراق لم يكن متاحاً قبل عام 2003، مشيراً إلى أن "دراسة صادرة عن المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية منتصف التسعينات، قُدّرت خلالها نسبة الفقر بنحو 75% نتيجة الظروف الاقتصادية والعقوبات آنذاك".

وأضاف العلاق أن "الجهود الوطنية لتنظيم قياس الفقر انطلقت بعد عام 2003، من خلال سلسلة المسوح الاجتماعية والاقتصادية للأسر التي بدأت عام 2007، والتي ساهمت في بناء خط فقر يعتمد على تطور الحالة المادية للسكان".

وأوضح أن "نسبة الفقر سجلت انخفاضاً تدريجياً من 22% في عام 2007 إلى 17% في عام 2024، منوها إلى أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تبنّى مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، والذي لا يقتصر على الدخل فقط كمقياس للفقر".

وبيّن العلاق أن "الفقر متعدد الأبعاد ويُقاس بنسبة السكان الذين يعانون من أوجه حرمان مختلفة، بالإضافة إلى متوسط شدة تلك الأوجه"، مضيفاً أن "دليل الفقر متعدد الأبعاد العالمي يوفّر رؤية شاملة للفقر على مستوى دول العالم".

وتابع: "أبعاد دليل الفقر متعدد الأبعاد الوطني في العراق تتألف من خمسة مجالات رئيسة: التعليم، الصحة، مستوى المعيشة، العمل، والصدمات"، مؤكداً "عدم وجود أي فرد في العراق يعاني من الحرمان في جميع هذه الأبعاد، وأن أغلب حالات الفقر تتعلق بالحرمان في بعد واحد فقط".

ولفت إلى أن "نسبة السكان الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد تبلغ نحو 11%، وتتفاوت بين الحضر والريف، وبين المحافظات في الوسط والجنوب، فضلاً عن إقليم كوردستان"، موضحاً أن "بعض المحافظات تأثرت بشكل مباشر نتيجة احتلال تنظيم داعش لعدد من مناطقها سابقاً".

وأكد أن "محافظات المثنى، بابل، صلاح الدين، وميسان لا تزال تعاني من نسب مرتفعة في الفقر، وتحتاج إلى اهتمام خاص ضمن الخطط التنموية الوطنية".