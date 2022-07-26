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الحكومة تمول واسط بملياري دينار لإنشاء دور واطئة الكلفة وتستثني "الفقراء"

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-26T13:45:30+0000
الحكومة تمول واسط بملياري دينار لإنشاء دور واطئة الكلفة وتستثني "الفقراء"

شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، تمويل محافظة واسط بملياري دينار لإنشاء الدور واطئة الكلفة.

أعلن ذلك المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي تابعته وكالة شفق نيوز.

وقال ناظم، إن "مجلس الوزراء قرر تمويل محافظة واسط بملياري دينار لإنشاء الدور واطئة الكلفة"، مشيراً إلى أن "استثناء بيع الدور واطئة الكلفة للأسر الفقيرة في ميسان من إجراءات المزايدة العلنية".

ولفت الى ان "مجلس الوزراء أحال مشروع إسكان موظفي شبكة الإعلام العراقي إلى هيئة الاستثمار لتمكينهم من السكن".

وتابع ناظم ان "مجلس الوزراء استثنى شركة النفط العراقية من إخراج الحاويات المتكدسة في المنافذ الحدودية".

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