الحكومة تقر رؤية صندوق العراق للتنمية لتوفير المجمعات السكنية لأسر الشهداء

شفق نيوز/ اعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، أن اللجنة العليا للإعمار والاستثمار أقرت رؤية صندوق العراق للتنمية لتوفير المجمعات السكنية الممولة لعوائل الشهداء في بغداد والمحافظات.

وذكر المكتب في بيان اليوم، أن السوداني ترأس الاجتماع الدوري للّجنة العليا للإعمار والاستثمار، حيث جرى البحث في ملفات عدد من الفرص الاستثمارية في بغداد والمحافظات، واتخاذ القرارات بخصوص إطلاق مشاريع جديدة في مجالات؛ السكن، والسياحة، والطاقة، للمساهمة في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

وأضاف البيان أن اللجنة العليا للإعمار والاستثمار اقرت رؤية صندوق العراق للتنمية، الهادفة لحل مشكلة توفير سكن عوائل الشهداء، المعتمدة على إسهام القطاع الخاص ببناء المجمّعات السكنية، وبتمويل من الدولة لغرض توزيعها بين ذوي الشهداء، بوصفهم المستفيد النهائي من المشاريع.

وتابع البيان أنه، جرى إقرار البدء بتنفيذ أربعة مجمعات؛ ثلاثة منها في العاصمة بغداد، والرابع في محافظة النجف الأشرف، على أن يشمل المشروع بقية المحافظات بالتتابع من أجل توفير السكن اللائق والعصري لعوائل الشهداء.