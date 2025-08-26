الحكومة تقر تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية

شفق نيوز- بغداد

أقرت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية.

وجاء في بيان حكومي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مجلس الوزراء أقر في جلسته الاعتيادية الرابعة والثلاثين برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، مشروع قانون التعديل الثاني لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية (5 لسنة 2018).

وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

وصدر قانون "سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية" رقم (5) لسنة 2018 بهدف إبراز المكانة التاريخية والحضارية لمدينة سامراء، وصون معالمها الأثرية والتراثية، ويهدف إلى دعم مشاريع الإعمار والتطوير في المدينة وتعزيز مكانتها كمركز حضاري وإسلامي بارز.