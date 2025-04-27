الحكومة تقرر إنشاء أكبر مزرعة زيتون في محافظة واسط

شفق نيوز/ أقرت اللجنة العليا لإعمار والاستثمار، اليوم الأحد، إنشاء أكبر مزرعة زيتون في محافظة واسط من قبل شركة استثمارية عراقية وإسبانية.

جاء ذلك خلال ترأس ‏رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق من اليوم، الاجتماع الدوري للجنة، حيث جرت خلاله مناقشة الملفات والمشاريع المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات الخاصة بها.

وأكد السوداني ضرورة عمل اللجنة في تقليل الخطوات الإدارية، والمضي بتعزيز بيئة العمل الاستثماري في البلد، مشدداً على أهمية أن تتوجه الوزارات نحو مشاريع استثمارية تعمل على مبدأ تعظيم واردات الدولة، الذي يأتي ضمن منهج الحكومة في الإصلاح المالي والاقتصادي.

ووفقا للبيان فقد شهد الاجتماع إقرار عدد من المشاريع السكنية، كما أقر إنشاء أكبر مزرعة زيتون في محافظة واسط من قبل شركة استثمارية عراقية وإسبانية، ويعد هذا المشروع أحد مخرجات زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى إسبانيا نهاية العام الماضي، التي التقى خلالها رئيس مجلس الزيتون العالمي.

وناقش الاجتماع عدداً من المشاريع الصحية، منها إنشاء مركز للفحص المبكر عن السرطان، ووجّه رئيس مجلس الوزراء بدراسة المشروع من قبل وزارة الصحة وتقديم الدراسة إلى لجنة الاستثمار.