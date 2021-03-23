الحكومة تقرر صرف جزء من رواتب عقود الكهرباء وتعد بوجبتين خلال رمضان

شفق نيوز/ صوت مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، على صرف جزء من رواتب عقود وزارة الكهرباء.

وقال المتحدث باسم المجلس حسن ناظم في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ناقش خلال الجلسة ارتفاع أسعار السلع بالأسواق، وأن الحكومة تراقب الأسعار في الأسواق وارتفاعها يربك الوضع الاقتصادي".

وأضاف، أن "وزارة التجارة أكملت استعداداتها لتوزيع الحصة التموينية كاملة قبل رمضان"، موضحا أن "حصة تموينية ثانية كاملة ستوزع عندما ندخل شهر رمضان".

وأشار ناظم إلى أن "مجلس الوزراء قدم توصية لوزارتي الداخلية والعمل لمعالجة ظاهرة التسول في الشوارع".

وبشأن تطورات فيروس كورونا، قال ناظم، إن "إصابات الجائحة في تصاعد وخاصة بالقرى والأرياف"، مؤكدا أن "العراق سيستلم خلال اليومين المقبلين وجبة جديدة من لقاحات كورونا".

وفيما يتعلق بموازنة 2021، أشار إلى أن "الحكومة متجاوبة مع الاجتهادات في البرلمان بقضية الموازنة، وهي قدمت رؤيتها الإصلاحية بالموازنة استناداً للورقة البيضاء".

أما بخصوص القمة العراقية المصرية الأردنية التي ستعقد في بغداد قال ناظم، إن "القمة الثلاثية في بغداد مهمة لاستئناف العمل الذي جرى بقمة عمان".