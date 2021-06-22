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الحكومة تعلن خبراً ساراً للمواطنين: قروض بلا فوائد لشراء وبناء وحدات سكنية

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-22T15:12:42+0000
الحكومة تعلن خبراً ساراً للمواطنين: قروض بلا فوائد لشراء وبناء وحدات سكنية

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، يوم الثلاثاء، عن مبادرة حكومية بمنح قروض للمواطنين بلا فوائد لشراء وبناء وحدات سكنية.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي يعقد عقب جلسة مجلس الوزراء وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هناك إجراءات لدى الحكومة للاهتمام بملف الإسكان"، مضيفا أن "البنك المركزي بادر بتمويل المصرف العقاري وصندوق الإسكان بأكثر من تريليون و800 مليار دينار".

واوضح، أن "المبادرة ستمنح قروضاً للمواطنين بلا فوائد لشراء وبناء وحدات سكنية". واشار ناظم الى أن "مدة تسديد القروض تصل إلى 20 عاماً وستحفز المواطنين على شراء الوحدات السكنية".

ولفت الى أن "مجلس الوزراء وافق على تخصيص ثلاثة مليارات دينار لتوسعة طريق بغداد - كوت".

وفي الشأن الانتخابي، قال ناظم إن "مجلس الوزراء استضاف رئيس مفوضية الانتخابات لتذليل الصعوبات التي تواجه عملها".

واضاف، أن "مجلس الوزراء ناقش تهيئة مخازن المفوضية والعناية بالكادر الذي سيعمل خلال الانتخابات".

واكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن "الحكومة عازمة على إنجاز انتخابات عادلة ونزيهة في موعدها المحدد".

ولفت الى أن "مجلس الوزراء أقر الستراتيجية الوطنية لأمن البنى التحتية التي تتضمن قضايا حساسة".

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