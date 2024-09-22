الحكومة تطمئن بشأن رواتب الموظفين: تقلبات أسعار النفط وقتية

شفق نيوز/ طمأنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، بشأن رواتب الموظفين، مؤكدة بأنها مؤمنة، في حين أشارت إلى أن تقلبات أسعار النفط هي وقتية. وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، لوكالة شفق نيوز، انه "لا توجد أزمة رواتب في العراق هي مجرد تشويشات تقلق المواطن، مطمئنا الناس بأن كل المدفوعات التي تتعلق بالرواتب والرعايه الاجتماعيه والسلة الغذائية والدوائية لها أولوية قصوى".وأضاف أن "أسعار النفط هي قضية وقتية وغير معلومة وهي أزمات مارة على العراق وليس لها تأثير على المالية العامة بصرف الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والأولوية لدعم الحاجات الانسانيه قبل كل شي". وتابع أن "المالية العامة تدعم الحاجات الانسانيه قبل كل شي ،ولديها جانب إنساني واجتماعي كبير بالإضافة الى التنموي مهم أيضا".يذكر أن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ويعتمد بشكل كبير على عائدات النفطية، وأسعار النفط تتخذ اتجاها تنازليا منذ منتصف عام 2022 مع انخفاض خام برنت من أكثر من 120 دولارا للبرميل إلى نحو 71 في تعاملات اليوم، ويرجع هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى ضعف الطلب العالمي، وخاصة من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم بسبب تباطؤ نموها الاقتصادي.