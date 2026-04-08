الحكومة تطمئن العراقيين باستيراد 200 ألف طن من الغاز السائل

أكدت وزارة النفط العراقية، يوم الأربعاء، استمرار إجراءاتها لتأمين الاستهلاك المحلي من الغاز السائل والمشتقات النفطية عبر الإنتاج الوطني، مشيرة إلى استحصال موافقة مجلس الوزراء على استيراد شحنتين لدعم الخزين.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع علي معارج في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة، ومن خلال توجيهات خلية الأزمة ومتابعة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، ماضية في تأمين الاحتياج المحلي من الوقود بأنواعه المختلفة والغاز السائل عبر الإنتاج الوطني".

وأضاف أن "الوزارة استحصلت موافقة مجلس الوزراء على استيراد شحنتين من الغاز السائل بكمية 200 ألف طن، لدعم عمليات التجهيز لفترات أطول"، مؤكداً أن "الإنتاج المحلي كافٍ لتلبية الحاجة من الاستهلاك".

وأشار إلى أن "الوزارة لديها معالجات لتشغيل بعض الحقول الأخرى في ظل الوضع الراهن، لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز والمشتقات النفطية".

وطمأن معارج المواطنين بأن "الوزارة تبذل أقصى الجهود لتوفير الخدمات الوقودية"، مشيداً "بدور الجهات الأمنية وتعاونها مع الجهات الرقابية والتفتيشية في الوزارة لرصد الحالات المخالفة".