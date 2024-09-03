الحكومة تضيف 367 مليار دينار الى هيئة الحشد لضمان تغطية رواتب منتسبيها

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، إضافة 367 مليار دينار الى هيئة الحشد الشعبي لضمان تغطية رواتب منتسبيها.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلس الوزراء صوت على زيادة تخصيصات هيأة الحشد الشعبي لعام 2024، لضمان تغطية رواتب منتسبي الحشد ومخصصاتهم المالية".

من جانبه قال النائب مصطفى سند أن "مجلس الوزراء صوت على إضافة مبلغ 367 مليار دينار لسد النقص برواتب الحشد الشعبي".

يشار الى أن رواتب منتسبي الحشد الشعبي لشهر آب المنصرم تأخرت أكثر من 10 أيام، بسبب ما قيل إنه نقص في ميزانية الهيئة.