الحكومة تشمل ضحايا حريق "أبن الخطيب" بقانون الحقوق التقاعدية للمتوفين

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء، شمول ضحايا حادث الحريق في مستشفى ابن الخطيب، بقانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية، نتيجة التصدي لفيروس كورونا، استناداً إلى أحكام المادة (1/ ثانياً) من القانون المذكور آنفاً.

وبحسب بيان مقتضب للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز، فأن "القرار جاء بناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء عرضاً طارئاً خلال اجتماع مجلس الوزراء، في جلسته الاستثنائية الأولى المنعقدة أمس الاحد".

وعقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الاثنين، اجتماعا مغلقا، لإعداد تقرير بشأن فاجعة مستشفى ابن الخطيب.

ولقي 88 شخصاً مصرعهم وأصيب 110 آخرين باندلاع حريق في مستشفى "ابن الخطيب" المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وعلى إثر ذلك، قرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد، ومدير صحة الرصافة، عقب حادث الحريق.

فيما أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب سلمان الشمري وعدد من منتسبي المستشفى، على خلفية الحريق أيضا.