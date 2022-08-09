الحكومة تدعم كربلاء بوجبة إضافية من الطحين والسلة الغذائية

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، بتوزيع وجبة من السلة الغذائية واخرى من الطحين لمناطق محافظة كربلاء تزامناً مع ذكرى استشهاد الامام الحسين وتوافد الزائرين على المدينة.

وقال وزير التجارة علاء الجبوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ملاكات الوزارة بدأت الاستعدادات لتوزيع الكميات المخصصة الى عموم المواطنين في مناطق المحافظة للمساعدة في تقديم وجبات الغذاء لعموم الزائرين خلال زيارة العاشر من محرم واربعينية الامام الحسين".

وأضاف أن "دوائر وشركات الوزارة تبذل جهودا استثنائية لتقديم الدعم اللوجستي لمحافظة كربلاء وتجهيز وجبة من السلة الغذائية ووجبة من مادة الطحين تحسباً للزيادات الاضافية التي تشهدها المحافظة من الزائرين التي تتدفق من جميع مناطق البلاد والعالم".

واشار الجبوري الى "توجيه أسطول وزارة التجارة الناقل بالتواجد في محافظة كربلاء وتشكيل لجنة مركزية بالإشراف على هذا الاسطول بالتنسيق مع محافظ كربلاء واللجان الفرعية العاملة في المحافظة لنقل الزوار من والى مدينة كربلاء فضلاً عن خروجها الى المحافظات الاخرى".

ولفت الى "تشكيل لجنة مركزية في مركز الوزارة والشركات المساندة للتنسيق مع محافظ كربلاء وتم الاتصال تلفونيا مع المحافظ لبيان حاجة المحافظة واستعداد الوزارة لتقديم كافة الدعم اللوجستي والغذائي بما يسهم في انجاح زيارة عاشوراء وتقديم كل الدعم للمحافظة".

وكان أسطول الوزارة الناقل قد باشر منذ ليلة أمس بنقل الزائرين من خارج المحافظة الى داخل مدينة كربلاء وكذلك المساهمة في خروج الزوار من كربلاء، وياتي هذا التوجيه انسجاما مع الاعداد المليونية الكبيرة التي تصل الى محافظة كربلاء لغرض زيارة الامام الحسين في ذكرى استشهاده.