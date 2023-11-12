الحكومة تدرس مشروعا لتوفير ادوية الامراض المزمنة بأسعار مدعومة وتقدم دعما لإقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشف وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، يوم الأحد، عن دراسة مشروع لتوفير أدوية الأمراض المزمنة بأسعار مدعومة.

وقال الحسناوي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك مشروعا لرئيس مجلس الوزراء لتعزيز بطاقة الأمراض المزمنة وتوفير الأدوية للمرضى بسعر مدعوم، ونعمل الآن على زيادة التخصيصات في العيادات الشعبية لتوفير الأدوية وتعزيز بطاقة الأمراض المزمنة".

وأوضح "اما بخصوص توفر الأدوية في إقليم كوردستان، فأن هناك أموالا مخصصة للأدوية في الإقليم وإنها تعتبر جزءاً من المبلغ الكلي ضمن موازنة الإقليم في قانون الموازنة".

وأكد الحسناوي أن "وزارة الصحة تقوم باستمرار بدعم المؤسسات الصحية في إقليم كوردستان من خلال توفير الأدوية للمرضى على الرغم من تخصيص الأموال الأدوية الإقليم في قانون الموازنة الاتحادية".