الحكومة تخلي مسؤوليتها من مهرجان العراق الدولي: البعض استخدمه للاستهداف السياسي

شفق نيوز/ علّق المستشار السياسي لرئيس الوزراء سبهان ملا جياد، يوم الأربعاء، على "الضجة" السياسية والشعبية وردود الإفعال على مهرجان العراق الدولي.

وقال جياد، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة العراقية ليس لها أي علاقة بإقامة مهرجان العراق الدولي، والجهة القائمة على تنظيمه هي الفنانة شذى حسون وبدعم مالي من شركات مختلفة".

واعتبر أن "المهرجان جرى استغلاله من قبل بعض الأشخاص والجهات للاستهداف السياسي ضد الحكومة الحالية، ومحاولة التأثير على أداءها وإنجازاتها بهكذا ضجة، كما أن المهرجان ليس له أي علاقة بالعيد الوطني العراقي".

وأثار مهرجان العراق الدولي الذي أقيم ليلة أمس الثلاثاء في ساحة الاحتفالات ببغداد بمناسبة اليوم الوطني العراقي، موجة من الانتقادات والاستياء الواسع سياسياً وشعبياً بسبب ظهور بعض المشاركات فيه بأزياء اعتبرها البعض "فاضحة"، وأصدرت جهات سياسية عدة بيانات استنكار ومطالبات بمحاسبة القائمين على هذا المهرجان، فيما لم تخل ساحة الحكومة العراقية من طائلة الاتهامات التي وجهت لها بالسماح بعقد هذا المهرجان وسط العاصمة بغداد.