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الحكومة تتعهد بتوفير آلاف فرص العمل وقروض ميسرة للسكن

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-08T14:55:09+0000
الحكومة تتعهد بتوفير آلاف فرص العمل وقروض ميسرة للسكن

شفق نيوز/ تعهد مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، بتوفير آلاف فرص العمل للمهندسين في الشركات النفطية، إضافة إلى قروض ميسرة للسكن.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "ستكون هناك قروض ميسرة لبناء المساكن لجميع الشرائح".

وأشار إلى "السماح للشركات النفطية الرابحة بتشغيل الأجراء اليوميين"، موضحا "سيتم توفير 6 آلاف فرصة عمل للمهندسين فيها".

ولفت ناظم إلى أن "هناك مشاكل كثيرة في القطاع المصرفي العراقي"، مبينا أن "مجلس الوزراء صوت على التعاقد مع خبراء مصرفيين محليين ودوليين لإصلاح القطاع المصرفي".

كما لفت إلى "تصويت مجلس الوزراء على تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع ماء البدعة في البصرة".

وبشأن لقاحات فيروس كورونا، قال ناظم، إن "هناك مزيد من اللقاحات تأتي إلى العراق وندعو المواطنين إلى التوجه لأخذها"، مشيرا إلى أنه "سيتم تطبيق بعض القرارات التي تتعلق بدوام الموظفين في حال عدم أخذ اللقاح".

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