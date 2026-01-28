الحكومة تتجه لاستثمار أسطح الوزارات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

شفق نيوز- بغداد

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الكهرباء عادل كريم، يوم الأربعاء، عن توجه الحكومة العراقية لاستثمار أسطح الوزارات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وقال كريم، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الكهرباء، ووفق توجيهات رئيس الوزراء، قامت خلال السنوات الثلاث الماضية بتوقيع عدة عقود والدخول في مفاوضات مع شركات عالمية، بهدف بناء المرحلة الأولى لإنتاج 7,500 ميغاواط، على أن تصل إلى 12 ألف ميغاواط من الطاقة المتجددة".

وأضاف أن قسماً من هذه العقود وُقّع من قبل وزارة الكهرباء مع الشركات العالمية وبدأ تنفيذه فعلياً، فيما ما يزال قسم آخر منها في مرحلة المفاوضات، مبيناً أن المرحلة المقبلة ستركز على التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة.

وأشار كريم، إلى أن الحكومة بدأت باتجاه جديد يتمثل في تحويل أسطح البنايات والمساحات الفارغة في جميع وزارات ومؤسسات الدولة إلى منشآت لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية.

وفي العام الماضي، وجه رئيس الوزراء العراقي "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني، بتخصيص أراض لإقامة مشاريع الطاقة الشمسية في بغداد، وذلك خلال اجتماع خصص لمناقشة الحلول الذكية في إدارة الطاقة المتجددة، استعداداً لصيف 2026.