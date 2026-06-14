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    • الحكومة المحلية ومجلس المحافظة يتفقان على المضي بتأسيس شركة نفط نينوى

    الحكومة المحلية ومجلس المحافظة يتفقان على المضي بتأسيس شركة نفط نينوى محافظ نينوى عبد القادر الدخيل في تصريح للصحفيين بعدسة شفق نيوز
    2026-06-14T11:22:11+00:00

    شفق نيوز / نينوى:

    اتفقت الحكومة المحلية ومجلس محافظة نينوى، اليوم الأحد، على المضي قدماً في دعم مشروع تأسيس "شركة نفط نينوى"، ومتابعة استكمال متطلبات تشغيل مطار الموصل الدولي، فضلاً عن المطالبة باستحقاقات المحافظة في ملفي التعويضات وإعادة الإعمار.

    جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي المشترك الأول الذي عقده محافظ نينوى عبد القادر الدخيل في مبنى مجلس المحافظة، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والحكومة المحلية، ومديري الدوائر الخدمية والتنفيذية.

    وذكر بيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي للمحافظة، أن الاجتماع تناول أيضاً سبل معالجة التحديات التي تواجه المشاريع الوزارية المتلكئة وإيجاد الحلول الكفيلة بإنجازها، وفي مقدمتها مشروع مجاري الجانب الأيمن لمدينة الموصل، ومستشفى الموصل العام (الاستثماري الألماني)، وملعب الموصل الأولمبي في منطقة الشلالات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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