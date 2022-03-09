سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحكومة المحلية: كركوك الأقل تجهيزاً بالكهرباء على مستوى العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-09T12:14:36+0000
الحكومة المحلية: كركوك الأقل تجهيزاً بالكهرباء على مستوى العراق

شفق نيوز/ كشف محافظ كركوك راكان الجبوري، يوم الاربعاء، ان المحافظة تحصل على أقل حصة من الطاقة الكهربائية خلافاً لباقي المحافظات العراقية.

وقال الجبوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اطول فترة انقطاع للتيار الكهربائي على مستوى العراق حصل في محافظة كركوك خلافاً لباقي المحافظات".

وبين ان "اغلب محافظات العراق تجهز بالكهرباء بين 20 - 24 ساعة بينما محافظتنا تجهز بـ10 ساعات فقط، وهذا يقع على عاتق وزارتي النفط والكهرباء".

ويعاني العراق منذ سنوات من تدني تجهيز الطاقة الكهربائية على الرغم من المبالغ الضخمة المخصصة لوزارة الكهرباء والمشاريع الكهربائية، واستيراد الطاقة والغاز المشغل لمحطات التوليد إلا أن ذلك لم يحسن من واقع الكهرباء في البلاد.

related

قائممقام الرطبة: المدينة ما زالت تعاني من شح المياه والطاقة الكهربائية تسد 40% من الحاجة

Date: 2021-03-12 16:08:29
قائممقام الرطبة: المدينة ما زالت تعاني من شح المياه والطاقة الكهربائية تسد 40% من الحاجة

إجراء خاطئ يودي بحياة مواطن ويعطل خطاً كهربائياً في صلاح الدين

Date: 2021-05-24 12:58:59
إجراء خاطئ يودي بحياة مواطن ويعطل خطاً كهربائياً في صلاح الدين

انقطاع الكهرباء عن 70% من مناطق ديالى جراء تفجير أحد أبراج الطاقة

Date: 2021-05-31 06:39:02
انقطاع الكهرباء عن 70% من مناطق ديالى جراء تفجير أحد أبراج الطاقة

الكهرباء تفسر أسباب ارتفاع ساعات التجهيز: زيادة الغاز الإيراني ودخول وحدات توليدية جديدة

Date: 2021-06-13 08:43:53
الكهرباء تفسر أسباب ارتفاع ساعات التجهيز: زيادة الغاز الإيراني ودخول وحدات توليدية جديدة

كركوك تقرر توزيع قطع أراضٍ لعدّة فئات وصحفيون كورد يهددون بالتظاهر

Date: 2020-10-12 13:23:46
كركوك تقرر توزيع قطع أراضٍ لعدّة فئات وصحفيون كورد يهددون بالتظاهر

المباشرة بإيصال التيار الكهربائي لقرية عراقية لم ترَ النور منذ 150 عاماً

Date: 2021-09-21 14:38:59
المباشرة بإيصال التيار الكهربائي لقرية عراقية لم ترَ النور منذ 150 عاماً

مزارعون كورد يقاضون إدارة كركوك لاستعادة اراضيهم من "أعوان التعريب"

Date: 2021-02-13 08:12:40
مزارعون كورد يقاضون إدارة كركوك لاستعادة اراضيهم من "أعوان التعريب"

صلاح الدين.. الكهرباء توافق على انشاء محطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية

Date: 2021-10-21 09:58:19
صلاح الدين.. الكهرباء توافق على انشاء محطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية