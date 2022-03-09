الحكومة المحلية: كركوك الأقل تجهيزاً بالكهرباء على مستوى العراق

شفق نيوز/ كشف محافظ كركوك راكان الجبوري، يوم الاربعاء، ان المحافظة تحصل على أقل حصة من الطاقة الكهربائية خلافاً لباقي المحافظات العراقية.

وقال الجبوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اطول فترة انقطاع للتيار الكهربائي على مستوى العراق حصل في محافظة كركوك خلافاً لباقي المحافظات".

وبين ان "اغلب محافظات العراق تجهز بالكهرباء بين 20 - 24 ساعة بينما محافظتنا تجهز بـ10 ساعات فقط، وهذا يقع على عاتق وزارتي النفط والكهرباء".

ويعاني العراق منذ سنوات من تدني تجهيز الطاقة الكهربائية على الرغم من المبالغ الضخمة المخصصة لوزارة الكهرباء والمشاريع الكهربائية، واستيراد الطاقة والغاز المشغل لمحطات التوليد إلا أن ذلك لم يحسن من واقع الكهرباء في البلاد.