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الحكومة المحلية: كربلاء مدينة عالمية تحتاج إلى موازنة تناسب مكانتها

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-03T19:04:38+0000
الحكومة المحلية: كربلاء مدينة عالمية تحتاج إلى موازنة تناسب مكانتها

شفق نيوز/ طالبت الحكومة المحلية في كربلاء، يوم الثلاثاء، بالتعامل مع المحافظة على انها مدينة عالمية يؤمها الناس من أرجاء العالم، مما يتطلب رفع مخصصاتها في الموازنة المالية.

وقال النائب الأول لمحافظ كربلاء، جاسم الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الكثير من المشاريع كانت متلكئة لاسيما المدارس والطرق وكان التقدم واضحا بالإنجاز في السنتين الأخيرتين".

وأضاف "كانت هناك متابعة واضحة لمشروع مستشفى الحسن والمستشفى التركي بالتعاون مع وزارة الصحة وافتتاح المدارس"، مشيرا الى أن "المدارس أحيلت للتنفيذ منذ عام 2010 لم تنجز إلى الان فبسبب بعض المشاكل الإدارية".

وبين أن "الحكومة المحلية انجزت الطريق المؤدي الى محافظة النجف"، مضيفا ان "الاموال المخصصة لكربلاء في الموازنة لا تتناسب مع حجم السكان"، مبينا أن "الإحصائيات الرسمية تقدر عددهم بمليون و250 الف نسمة، الا ان الواقع تعداد كربلاء يتجاوز المليونين و250 الف نسمة".

ولفت الفتلاوي الى ان "هناك العديد من المحافظات الوسطى والجنوبية وحتى من المنطقة الغربية انتقلوا الى كربلاء ليسكنوا فيها لكنهم لم ينقلوا معهم البطاقة التموينية وأبقوها في محافظاتهم، وهذا الامر لا يتم أخذه بعين الاعتبار".

وتابع بالقول "كربلاء يقصدها 50 مليون زائر سنوياً وهذا ايضا لا يتم اخذه نظر الاعتبار، وسنوياً يتم تخصيص مبلغ للمحافظة فقط للزيارة الاربعينية وهو مبلغ بسيط جداً لا يكفي الزيارة".

وأكد ان "المحافظة بحاجة الى البنى التحتية كالطرق ومرائب السيارات، حيث نستقبل سنويا ما لا يقل عن 40 الف سيارة تنقل الزوار، كما نحتاج إلى مراكز صحية داخل المدينة خاصه بقضايا الزائرين، وكذلك الى شبكة كهربائية تتناسب مع واقع كربلاء".

ودعا الفتلاوي، الحكومة الاتحادية، الى "إعادة النظر بموازنة المحافظة فكربلاء مدينة عالمية يؤمها الناس من مختلف الدول ولابد من النظر اليها من هذا الجانب".

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