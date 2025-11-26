الحكومة المحلية "غائبة".. 100 ألف نسمة على وشك الهلاك جنوبي العراق (فيديو)

شفق نيوز- ذي قار

يواجه أكثر من 100 الف نسمة في قضاءي الإصلاح وسيد دخيل شرقي محافظة ذي قار، أزمة جفاف خطيرة باتت تهددهم بالهلاك أو النزوح هم ومزارعهم وثروتهم الحيوانية، بعد تراجع مناسيب مياه الري والشرب إلى مستويات متدنية "غير مسبوقة".

ويقول عضو مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع مأساوي في قضاء الإصلاح حيث أن المنطقة سهل رسوبي، وحفر الآبار ينتج ماءً مالحاً وغير صالح للاستهلاك، كما أن ماء الشرب مقطوع منذ خمسة أيام، والأهالي يستنجدون كمن يوشك على الموت".

ويشدد على ضرورة ​تعزيز المنطقة بخزانات ماء متنقلة "تنكر"، مطالباً هيئة الحشد الشعبي بالتدخل لاستخدام إمكانياتها وآلياتها التخصصية.

ويتابع كاظم مطالباته: "على الحكومة الاتحادية ووزارة الموارد المائية مد أنبوب ماء خام من ناظم البدعة إلى مجمع ماء الإصلاح الكبير، حيث أن هذا المطلب يؤمن ماء الشرب لخمس وحدات إدارية في ذي قار بكلفة مناسبة".

المحافظ "غائب"

وهاجم كاظم، محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، لعدم تواجده في وقت الأزمة في قضاءي الإصلاح وسيد دخيل واستخدام صلاحياته لتخفيف الأزمة المائية، مبيناً أن "حجم الكارثة يطال 100 ألف نسمة، وقد بات وضعهم خطر جداً، والوضع النفسي للعوائل سيئ للغاية".

بدوره، يبين قائممقام قضاء الإصلاح، حيدر جمال، لوكالة شفق نيوز، أن "القضاء يعاني من الشح المائي منذ فترة طويلة، خاصةً وأن مجمع ماء الإصلاح يغذي خمس وحدات إدارية، في حين أن الماء الواصل للمجمع لا يكفي لتغذية مناطقنا".

وناشد جمال، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المنتهية ولايته، بتأمين الحصة المائية الكافية لهذا المجمع لكونه "الشريان الحيوي للإصلاح وسيد دخيل، ومعالجة الأمور بسرعة ممكنة، فالوضع عبارة عن كارثة بيئية وإنسانية".

التغييرات المناخية

​إلى ذلك، يوضح مدير ماء ذي قار، أحمد عزيز، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن السبب العام للأزمة المائية ​في مناطق المحافظة هو التغييرات المناخية التي أثرت على كمية الإطلاقات المائية الواردة إلى ذي قار، خاصة في حوض نهر الغراف.

ويؤكد أن "تأثيرات أدت إلى تضرر الوحدات الإدارية التي تقع في ذنائب الأنهار، ومنها قضاء الإصلاح وقضاء سيد دخيل، بسبب النقص الواضح والكبير جداً في الإطلاقات المائية، مما سبب أزمة ماء سواء في السكن الريفي أو الحضري".

ويتابع عزيز، أن ​إجراءات مديريته "تمثلت بإطالة أنابيب سحب المياه و​مد الشبكات والخطوط الناقلة سواء لمياه التصفية والتعقيم أو المياه الخام، و​نقلها من مصادر دائمة الجريان إلى المناطق التي تشهد انخفاضاً كبيراً في المناسيب".

هجرة سكانية

بدورهم تحدث مواطنون لوكالة شفق نيوز، عن أن قضاء الإصلاح يعاني من شح المياه، وقد تسببت ذلك بهجرة السكان، مؤكدين أن "الإصلاح بات يُعد من المناطق المنكوبة بسبب أزمة المياه".

وانتقدوا "عجز" الحكومة المحلية والمحافظة عن إيجاد حلول جذرية وقطعيه لملف المياه في الإصلاح وكذلك قضاء سيد دخيل، مضيفين أن مناطقهم "تعاني من قلة الخدمات والصحة، وخصوصاً الماء الذي هو أساس الحياة، وأن الإنسان والحيوان والنبات يموت اليوم في الإصلاح".