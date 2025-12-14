الحكومة العراقية: صرف أكثر من تريليون دينار على المنح المالية الطلابية

شفق نيوز- بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، يوم الأحد، صرف أكثر من تريليون عراقي على المنح المالية الطلابية خلال عمر حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني.

وأشار الأسدي في كلمة القاها خلال افتتاح بناية مركز تكنولوجيا المعلومات في مقر وزارة العمل، إلى ربط نظام منحة الطلبة مع أكثر من 23 ألف مدرسة في عموم العراق، مع تأشير أكثر من مليونين و200 ألف طالب ضمن نظام المنح الطلابية.

وافاد بـ"صرف تريليون و180 مليار دينار كمنح طلابية خلال عمر الحكومة الحالية"، مبينا أنمجموع المبالغ المصروفة كمنح لطلبة الجامعات بلغ 20 مليار دينار.

وأفصح وزير العمل عن توزيع أكثر من 160 مليون سلة غذائية خلال عمر حكومة تصريف الاعمال الحالية.