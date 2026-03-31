الحكومة العراقية تؤخر الدوام "ساعة" لمتابعة مباراة المنتخب الوطني وتقر مكافآت للتأهل

شفق نيوز- بغداد

قرر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، تأخير بدء الدوام الرسمي لموظفي الدولة يوم غد الأربعاء إلى الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الثامنة، لإتاحة متابعة مباراة المنتخب العراقي أمام بوليفيا، مع إقرار مكافآت للاعبين في حال التأهل إلى كأس العالم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن المجلس "قرر أن يكون بدء الدوام الرسمي لموظفي الدولة يوم غد الأربعاء في الساعة 9 بدلاً من الساعة 8 لتتسنى متابعة مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب بوليفيا، التي ستقام الساعة 6 صباحاً بتوقيت بغداد".

وأضاف البيان أن مجلس الوزراء قرر أيضاً "رصد مكافآت مجزية للاعبي المنتخب في حال تحقيق التأهل إلى نهائيات كأس العالم".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جميع المدارس مشمولة بقرار مجلس الوزراء الخاص ببدء الدوام الرسمي في الساعة 9:00 صباحاً".

ومن المنتظر أن تؤدي هذه المباراة دوراً حاسماً في تحديد هوية المتأهل، وسط ترقب جماهيري كبير لهذه المواجهة المصيرية التي يأمل العراق من خلالها بلوغ كأس العالم للمرة الثانية بعد ما يقارب اربعين عاماً.