الزراعة العراقية تفتح استيراد "الطماطم والبطاطا"

شفق نيوز/ أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، يوم الاثنين، موافقته على فتح استيراد محصولي "الطماطم والبطاطا".

وذكرت بيان صادر عن قسم الاعلام والاتصال الحكومي، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناءً على ما عرضته وزارة الزراعة في المجلس الوزاري للاقتصاد تمت الموافقة على فتح استيراد محصولي الطماطم والبطاطا وبعض المحاصيل الزراعية التي تشهد ارتفاع الاسعار في السوق المحلي".

وقرر المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي، منتصف العام الماضي، إيقاف استيراد عدد من المحاصيل الزراعية.

وذكر المجلس الوزاري للاقتصاد، في بيان ورد للوكالة، أن "المجلس قرر إيقاف استيراد محصول البطاطا لسنة واحدة بسبب وفرة الإنتاج المحلي، ودعما للقطاع الزراعي وللفلاحين، فضلاً عن إيقاف استيراد محاصيل ( الخيار والبصل والشجر والرقي والبطيخ) لهذا الموسم لوفرة إنتاجها محلياً ودعما للمنتوج الوطني".