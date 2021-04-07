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الحكومة العراقية توافق على استقبال 500 عائلة من مخيم الهول بسوريا

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-07T15:30:46+0000
الحكومة العراقية توافق على استقبال 500 عائلة من مخيم الهول بسوريا

شفق نيوز/ وافقت الحكومة العراقية على استقبال 500 عائلة من العراقيين الموجودين في مخيم الهول، شمال شرقي سوريا بحسب ما كشفه إداري في المخيم.

وكشف مصدر إداري من مخيم الهول لوكالة شفق نيوز عن "اخراج اول دفعة من العراقيين  خلال الأسبوع القادم".

وأوضح المصدر أنه "سيتم تسيير العديد من الرحلات للمسجلين سابقاً خلال عامي 2018/2019 وذلك بالتنسيق بين الإدارة الذاتية والحكومة العراقية".

وقال كريم النوري، وكيل وزارة الهجرة العراقية، في شباط الماضي إن "مخيم الهول أصبح من ضحايا عصابات داعش، وهو أرض خصبة لاستنبات الجماعات الإرهابية، وهناك ضرورة لوضع حلول فورية له، باعتباره قنبلة موقوتة".

وأضاف، أن "احتمال عودة نازحي الهول الى العراق لم يبت به، وهناك رفض بشأن عودتهم، بسبب خطورتهم".

وسيرت تسع رحلات من مخيم الهول إلى العراق خلال عامي 2017/2018 حيث بلغ عدد العائدين حينها أكثر من 7 آلاف لاجئ عراقي.

ويعد مخيم الهول من أكبر المخيمات التي تحوي أُسراً وأفراد تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا ويقطن فيه أكثر من 60 ألف شخص من مواطنين سوريين وجنسيات أخرى مختلفة.  ضمنهم 8256 عائلة عراقية، بعدد افراد 30738 شخصاً.

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