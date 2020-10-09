الحكومة العراقية تناقش فرض حظر التجوال مجددا

شفق نيوز/ تعتزم وزارة الصحة والبيئة، مناقشة قرار إعادة فرض حظر التجوال مجددا في البلاد مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في ظل وجود مخاوف من تزايد عدد الاصابات بفيروس كورونا لعدم التزام الناس بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية وحلول فصل الخريف.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية "واع" عن الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجميلي، "قرار الحظر ستتم مناقشته في اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"، مضيفاً أن "الموقف الوبائي في تغيّر، وأن حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم في تزايد، لاسيما وأن يوم الخميس الماضي قد سجل أعلى معدل في الإصابات منذ بدء الجائحة".

ولفت إلى أن "ازدياد أعداد الإصابات في دول الجوار يمثل إنذاراً خطراً يستوجب وجود إجراءات وقائية إضافية من قبل الحكومة العراقية، والجهات المعنية، ومن قبل المواطنين"، مشيراً إلى أن "انخفاض درجات الحرارة سيكون عاملاً مساعداً على انتقال الفيروس، ولاسيما داخل الأماكن المغلقة".

وأضاف الجميلي، أن "استمرار عدم الالتزام بالتوصيات والإجراءات الصحية الصحيحة ولاسيما ما يخص التجمعات الاجتماعية والعشائرية والدينية يعد عاملاً مساعداً على انتشار الفيروس"، مؤكداً أن "اللجنة الاستشارية العليا ستعقد اجتماعاً لمناقشة هذا الموضوع، وترفع توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لغرض اتخاذ إجراءات احترازية في الفترة القادمة".