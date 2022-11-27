الحكومة العراقية تلغي معاملات صحة الصدور "الورقية" في دوائر الدولة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثقافة العراقية، يوم الأحد، اطلاق خدمة"نظام الوثائق المؤمنة الإلكتروني" بالاتفاق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، معلنة إلغاء معاملات صحة الصدور الورقية.

وقالت الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قسم تكنولوجيا المعلومات في وزارة الثقافة عقد، اليوم، اجتماعاً مع ممثلي مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لمناقشة موضوع إلغاء معاملات صحة الصدور الورقية وإطلاق خدمة صحة الصدور الإلكتروني (نظام الوثائق المؤمنة الإلكتروني)، عبر الموقع الرسمي dm.ur.gov.iq.

وحضر الاجتماع المدير العام لدائرة الشؤون الادارية والمالية الدكتور علي رضا عبد الحمود، وممثلي مركز البيانات الوطني محمود عبدالحكيم وعمار سعدي.

ونقل البيان، عن الحمود أن المخاطبات الالكترونية مهمة جداً لتحول يواكب التطور العالمي الحاصل في البلدان المتقدمة، وخصوصا كتب صحة الصدور لما فيها من اهمية من السرعة في الإنجاز وكشف صحة الكتب من مصادرها الحقيقية.

وابدى الحمود استعداد الوزارة ودعمها لكل مايتعلق بالتطورات الحديثة ومواكبتها لتسهيل آليات سير العمل في الوزارة، مثمنا دور كادر مركز البيانات الوطني في الامانة العامة لمجلس الوزراء، لتعاونهم مع كادر الوزارة في إنجاح هذه المهمة.

من جانبه قال مدير تكنولوجيا المعلومات صفوان هشام، إنه تم الاتفاق على إطلاق خدمة صحة الصدور الإلكترونية اعتباراً من اليوم الأحد 2022/11/27، بعد اكتمال متطلبات إطلاق الخدمة من قبل وزارة الثقافة، وإلغاء صحة الصدور الورقية.