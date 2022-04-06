الحكومة العراقية تكشف عن إجراءات تتعلق بأزمة المياه والخطط الزراعية

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الحكومي، يوم الأربعاء، قرب تنظيم اجتماع مشترك بين وزارتي الموارد المائية والزراعة، لتدارس أزمة شح المياه بشكل دقيق لتأمين مياه الشرب والري في الموسم المقبل، فيما أكدت المباشرة بتوزيع السلة الغذائية الثالثة على العائلات العراقية.

وقال مدير الإعلام في وزارة الزراعة، حميد النايف، خلال مؤتمر صحفي لخلية الإعلام الحكومي، حول ملف الأمن الغذائي والمائي، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "انتاج الحنطة للعام ٢٠١٩ وصل إلى ٤ ملايين و٧٥٠ ألف طن، إضافة إلى إنتاج البذور، كما أن هناك ٢٨ مادة زراعية متوافرة، فضلاً عن إنتاج الشعير بحدود مليون و٥٠٠ ألف طن".

وأضاف النايف، أن "هذا العام جرى فتح باب التصدير للتمور وإنعاش قطاع النخيل، إضافة إلى تصدير البطاطا والطماطم وبعض المحاصيل لكن بكميات محدودة"، مردفاً بالقول "في عام ٢٠٢٠ استمرت إجراءات وزيادة الإنتاج وإنعاش قطاع الدواجن".

وأوضح أن "عام ٢٠٢١ كانت سنة شبه جافة، وأن الخطة الزراعية شهدت تأمين إنتاج الحنطة وعدم إعطاء مستحقات الفلاحين تسبب في إرباك في القطاع الزراعي".

وتابع النايف: "وزارة الزراعة تحفظت على القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء برفع التعرفة الكمركية، بالتالي طلبت دعم من مجلس الوزراء يتضمن خطة مالية ودعم أعلاف الدواجن والأسمدة، وأن مجلس الوزراء رفع الطلب إلى مجلس النواب، والآن بانتظار البرلمان ليصوت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي".

من جانبه، أشار مستشار وزير الموارد المائية عون ذياب، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن "انحباس الأمطار في فصل الربيع هذا مؤشر سلبي باتجاه تعزيز الخزين المائي"، لافتاً إلى ان "الخزين المتاح يكفي للاستخدام البشري ومياه الشرب بشكل كامل خلال الموسم المقبل".

وفيما يتعلق بالزارعة، أوضح ذياب، أن "خلال الشهر الحالي، سيكون هناك اجتماع مشترك بين وزارتي الموارد المائية والزراعة لتدارس الأمر بشكل دقيق من أجل تأمين المياه في الموسم المقبل".

وتابع: "تم تخفيض الإطلاقات لعدم وجود زراعة وأن الانخفاض مسيطر، واستخدام المياه بشكل صحيح"، كاشفاً في الوقت نفسه عن زيارة "ممثل الرئيس التركي إلى العراق، لغرض التباحث حول نقاط مهمة ومناقشة الخطة الصيفية لتشغيل السدود والخزانات التركية في فصل الصيف، وسيتم مناقشة وضع حصة ثابتة من نهر دجلة بضوء ما تم انجازه من سدود ومشاريع في تركيا".

وأردف ذياب: "كنا نأمل أن يكون هناك لقاء مع الجانب الإيراني، وللأسف لم يحدث ذلك، هناك العديد من النقاط المهمة تصب بمصلحة العراق، وأن العراق يعتمد على مصب المياه من دول الجوار".

في المقابل، أبلغت مديرة الإعلام في وزارة التجارة، مها فاضل، خلال المؤتمر الصحفي، وكالة شفق نيوز، أن "مستحقات الفلاحين تم تسديدها بالكامل وتم تصفية الملف لسنة ٢٠٢١، وبالنسبة للموسم ٢٠٢٢ سيكون هناك تركيز على مستحقات الفلاحين خلال تعاون مشترك بين التجارة والمالية".

وذكرت فاضل، أن "السلة الغذائية تم توزيع مرتين خلال شهر رمضان بنسبة ١٠٠٪؜ لجميع محافظات العراق، وأن وزارة التجارة باشرت حالياً بتوزيع السلة الغذائية الثالثة التي تعبر السلة الثانية خلال شهر رمضان، حسب توجيه رئيس الوزراء ابتداءً من مناطق أكثر فقراً بالعراق".

ونوه إلى أن "الخزين الاستراتيجي موجود، خصوصاً بعد قرار مجلس الوزراء الأخير بسماح لوزارة التجارة باستيراد الحنطة، وتم استلام حالياً ٣ بواخر وتم مناقلتها بالنسبة للرز موقف جيد وهناك أكثر من منفذ استلام شكاوى المواطنين".