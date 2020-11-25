الحكومة العراقية تكشف سببين يعرقلان الشروع ببناء ألف مدرسة وفق الاتفاقية الصينية

شفق نيوز/ كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، عن تفاصيل بناء الف مدرسة وفق التصاميم العالمية ضمن الاتفاقية الصينية، مشيرة إلى سببين يعرقلان البدء بالمشروع.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد لوكالة شفق نيوز، إنه "بحسب بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء فأن الأمانة العامة لمجلس هي المسؤولة عن الإشراف للتنفيذ المشروع الوطني لبناء المدارس"، مشيرا إلى أن " المشروع يتضمن بناء الف مدرسة على شكل وجبات في بغداد والمحافظات الأخرى".

واضاف انه "تم اختيار عشرة تصاميم أساسية عالمية لتنفيذ المشروع، ومن بعدها تمت المصادقة على ثلاثة تصاميم تم إعدادها من قبل مركز الإستشارات الهندسية في وزارة الأعمار والإسكان"، مبينا أنه "ستتم إحالة التصاميم إلى الشركة الصينية لمباشرة ببناء الف مدرسة في البلاد".

وتابع مجيد، انه" سيتم توزيع إعداد المدارس على المحافظات حسب الحاجة السكانية لكل محافظة". منوها إلى أن "المشروع متوقف حاليا على فرز القطع الأراضي وتهيئة الإجراءات للشركة الصينية لتنفيذه".

وأوضح المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن"الأموال المخصصة لتنفيذ المشروع من ضمن الاتفاقية الصينية".

وفي 19 أيلول 2019، وقع العراق والصين 8 اتفاقات ومذكرات تفاهم في ختام مباحثات بين وفديهما في بكين، وبموجب ذلك فتح العراق حسابا ائتمانيا في أحد البنوك الصينية، لإيداع عائدات النفط البالغة 100 ألف برميل يومياً، مقابل تنفيذ مشاريع البنى التحتية، كالمدارس والمستشفيات والطرق والكهرباء والصرف الصحي، يتم تحديدها من خلال وزارة التخطيط وبالتنسيق مع مجلس الوزراء.