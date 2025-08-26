الحكومة العراقية تقر مشاريع سكنية في سنجار والمثنى وتدعم الدفاع المدني بـ100 مفرزة جديدة

شفق نيوز- بغداد

أقر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية الرابعة والثلاثين التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، جملة قرارات تتعلق بالمشاريع السكنية والخطط الأمنية ودعم قدرات الدفاع المدني.

ووافق المجلس، وفق بيان حكومي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، على نقل ملكية الأراضي المشيّد عليها 300 دار واطئة الكلفة في أقضية السماوة والرميثة والخضر، إضافة إلى 70 داراً في قضاء السلمان وناحية بصية بمحافظة المثنى، لتشمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بأهالي ناحية بصية.

كما وافق المجلس على تعديل قراره (227 لسنة 2025) بشأن المجمعات السكنية للإيزيديين في سنجار، وتمديد المدد المثبتة في القرار نفسه.

وفي الإطار الأمني، أقر المجلس توفير الكلف المحددة لتشكيلات وأفواج مديرية شرطة حماية الطاقة، عبر الشركات النفطية التابعة لوزارة النفط، واستثناءً من قرار مجلس الوزراء (24600 لسنة 2024).

وستتولى وزارة الداخلية، بحسب البيان، التعاقد مع هيئة التصنيع الحربي لشراء كاميرات حرارية مع ملحقاتها لتغطية المنشآت النفطية في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار وذي قار وميسان.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية بتمويل وزارة الداخلية لإنشاء 100 مفرزة دفاع مدني في بغداد والمحافظات، دعماً لإجراءات الطوارئ وتعزيز قدرات مواجهة المخاطر، إلى جانب تعزيز ضبط الحدود العراقية السورية.