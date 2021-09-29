الحكومة العراقية تقرر منح 21 ألف قرض سكني للمواطنين

شفق نيوز / صادقت وزارة الإعمار والإسكان، يوم الأربعاء، على منح 21 ألف قرض سكني للمواطنين عبر صندوق الإسكان، فضلاً عن زيادة رأس مال الصندوق.

جاء ذلك خلال ترؤس وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات العامة نازنين محمد وسو، أجتماع مجلس أمناء صندوق الإسكان العراقي، بحضور أعضاء من ممثلي الوزارات والجهات والدوائر المعنية، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وسو، استهلت الاجتماع وفقاً للبيان بكلمة عن "دور الوزارة المرتقب في تنفيذ مشروع (داري) الذي يهدف إلى دعم الطبقات التى ليس لديها سكن، وتسهيل الاجراءات والقضاء على الروتين من خلال ستخدام الأنظمة الحديثة".

وبحسب البيان، جرى خلال الاجتماع المصادقة على "مقترح زيادة رأس مال الصندوق، واستكمال باقي الاجراءات أصولياً لتطبيق ذلك، والموافقة أيضاً على الخطة الاقراضية لعام 2021 بواقع 21 ألف قرض، وتعديل بعض فقرات القانون وتعليمات الإقراض وغيرها من الفقرات المدرجة على جدول الأعمال".

يشار إلى أن مجلس أمناء صندوق الإسكان يضم في عضويته ممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط، بالإضافة إلى أمانة بغداد، وصندوق الإسكان العراقي، ودائرة التسجيل العقاري.