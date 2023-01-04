الحكومة العراقية تقدر تعداد السكان في البلاد بأكثر من 42 مليون نسمة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، يوم الأربعاء، عن حالة سكان العراق لسنة 2022 وفقا للتقديرات التي اعدها الجهاز المركزي للاحصاء، بناء على المعادلات والمعايير الاحصائية المُتبعة في هذا المجال.

وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان اليوم، ان تقديرات عدد سكان العراق لسنة 2022 بلغ (42) مليونا و(248) الفا و(883) نسمة، بمعدل زيادة سنوية بلغت (2.5٪؜)، يشكل الذكور (50.5٪؜) والاناث نسبة (49.5٪؜)، فيما بلغ عدد الولادات خلال العام الماضي مليونا و(310) الاف و(894) ولادة، وبلغت الوفيات (236) الفا و(469) وفاة.

واشار البيان، الى ان نسبة السكان الذين تقل اعمارهم عن (15 سنة) بلغت (40.5٪؜) من مجموع السكان ، اما نسبة مَن هم في سن العمل بعمر (15-64 سنة) فقد بلغت (56.5٪؜)،

فيما كانت نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) هي الاقل، اذ بلغت (3.1٪؜) من مجموع السكان.

ولفت البيان الى ان توقع الحياة عند الولادة للسكان بلغ (74.5٪؜)، وعلى مستوى الذكور كان (72.5٪؜) وعند الاناث (76.6٪؜)، مشيرا الى ان نسبة سكان الحضر بلغت (69.9٪؜) مقابل (30.1٪؜) هي نسبة سكان الريف.

وعلى مستوى المحافظات، شكلت محافظة بغداد اعلى نسبة من السكان ، اذ تجاوز عدد سكانها(9) ملايين نسمة وبنسبة (21.3٪؜) من مجموع سكان العراق، فيما جاءت محافظة المثنى بالمرتبة الاخيرة في عدد السكان بنسبة (2.1٪؜) وبعدد سكان بلغ اكثر من (900) الف نسمة.