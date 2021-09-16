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الحكومة العراقية تعيد العمل بنظام الأدبي والعلمي بدءاً من العام المقبل

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-16T16:51:17+0000
الحكومة العراقية تعيد العمل بنظام الأدبي والعلمي بدءاً من العام المقبل

شفق نيوز / أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، قرارات المجلس التي صدرت عقب اجتماعه يوم الخميس، فيما تطرق لملف الانتخابات ومدونة السلوك الانتخابي التي رعتها رئاسة الجمهورية.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية، إن "مجلسي الوزراء والنواب نفذا التزاماتهما الخاصة بإجراء الانتخابات"، لافتاً إلى أن "مدونة السلوك الانتخابي التي وقعت برعاية رئاسة الجمهورية وحضور رئيس الوزراء وقادة الكتل السياسية ستعزز نزاهة العملية الانتخابية".

وأكد أن "مؤتمر استرداد الأموال الذي عقد في بغداد أخيراً يؤكد جدية العراق باسترداد المبالغ المُهربة".

وحول قرارات مجلس الوزراء بجلسة اليوم كشف ناظم عن تصويت المجلس على "مشروع نظام كلية القيادة التابعة لوزارة الدفاع"، و"إعادة العمل بالفرعين الأدبي والعلمي اعتباراً من العام الدراسي المقبل".

وصوت مجلس الوزراء كذلك، على تسهيل تعليمات تنفيذ أحكام قانون الناجيات الإيزيديات، وفقاً للمتحدث باسمه، فضلا عن الموافقة على طلبات شركات لتنفيذ مشروع مدينة الرفيل السكني.

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