الحكومة العراقية تعلن نتائج إجراءات حفظ الأمن الغذائي وضبط الأسعار في الأسواق

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الحكومي، يوم الأربعاء، نتائج الإجراءات المتبعة لحفظ الأمن الغذائي في عموم البلاد، فيما أكدت إجراء أكثر 1350 جولة تفتيشية لمراقبة أسعار السلع في الأسواق

وقال المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء، حيدر مجيد، خلال مؤتمر صحفي لخلية الإعلام الحكومي حول ملف الأمن الغذائي والمائي، وحضرته وكالة شفق نيوز "تم السماح لوزارة التجارة باستيراد الحنطة بسقف لا يتجاوز ٣ ملايين طن وتصغير الرسوم الكمركية على المواد الغذائية والانشائية والأدوية وإلغاء كافة القرارات المتعلقة باستيراد المواد الغذائية لمدة ٣ أشهر".

وأضاف مجيد، أن "هناك إطلاق حصتين للسلة الغذائية خلال شهر رمضان، وأن هناك منصة أطلقتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء خاص باستلام شكاوى من قبل المواطنين بما يخص السلة الغذائية".

من جانبه، أشار مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية سعد معن خلال المؤتمر الصحفي، إلى "إجراءات يتم اتباعها من قبل مديرية مكافحة تجريم المنظمة في حفظ الأمن الغذائي والاقتصادي، بالتنسيق مع وزارة الزراعة وأمانة مجلس الوزراء".

وأوضح معن، أن "هذه الإجراءات تمثلت بنشر مفارز بشكل يومي حيث بلغت عدد الجولات التفتيشية والرقابية ١٣٥٠ جولة في المراكز التجارية للمحافظات كافة، وبمعدل ٩٠ جولة في كل محافظة، إضافة إلى جولات أجريت بالتنسيق مع قسم الرقابة في وزارة التجارة والأجهزة الأمنية الماسكة للأرض وتحت إشراف القضاء".

وذكر أن "حالات تلاعب بالأسعار جرى ضبطها، وعدد الذين تم القبض عليهم بلغ ١٨٨ شخصاً، فضلاً عن ضبط ٥٧٧ مادة ممنوعة من الاستيراد لحماية المنتج المحلي وبمعدل ٢٢٥٠ طناً، إضافة إلى ضبط 100 حالة غش صناعي بمعدل ٢٠ طن، كما جرى ضبط ٥٢٠ مادة غذائية أثناء محاولة تهريبها، و105 معامل غير مجازة".

وبين معن، أن "القوانين التي يتم العمل بها لحماية الأمن الغذائي والاقتصادي هي (المادة ١٠) من قانون حماية المستهلك لسنة ٢٠١٠، و(المادة ٣٥) من قانون العلامات التجارية، و(المادة ٢٤٠) من قانون العقوبات العراقية وقانون الكمارك.