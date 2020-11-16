الحكومة العراقية تعلن دعماً كبيراً لصندوق إعمار المناطق المحررة وقطاع الصحة

شفق نيوز/ أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الاثنين، عن دعم حكومي لصندوقإعادة إعمار المناطق المحررة والنظام الصحي من خلال منحة بنك التنمية الألماني.

وقالت الأمانة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية الخامسة والعشرين، المنعقدة بتأريخ 10- 11- 2020 ، تخويل وزير المالية، صلاحية التوقيع على اتفاق منحة مع بنك التنمية الألماني، لدعم صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، بمبلغ ثلاثة ملايين يورو، بشأن نشاطات الصندوق في إعادة النازحين إلى ديارهم".

كما تضمن القرار وفقا للبيان، "تخويل وزير المالية، صلاحية التوقيع على اتفاق منحة مع بنك التنمية الألماني (التكميلية) لدعم النظام الصحي في العراق، بزيادة مبلغ المنحة بمقدار تسعة ملايين يورو، ليصبح مبلغ المنحة الإجمالي، أربعة وعشرين مليون يورو".

وأوضحت أمانة مجلس الوزراء أن "القرار جاء استناداً إلى أحكام المادة (٣/ البند ثانياً) من قانون عقد المعاهدات رقم (٣٥ لسنة ٢٠١٥)".