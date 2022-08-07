سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحكومة العراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-07T08:07:51+0000
الحكومة العراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل

شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية، يوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل لمناسبة عاشوراء.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء، الموافق الذي يصادف يوم العاشر من المحرم الحرام، سنة 1444 هـ، ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)".

واستشهد الامام الحسين بن علي بن ابي طالب في واقعة الطف الشهيرة التي وقعت احداثها في العام 61 للهجرة بمدينة كربلاء.

وجرت العادة أن يتدفق ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه على كربلاء لإحياء هذه المناسبة.

related

العراق يعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل

Date: 2020-12-08 12:27:05
العراق يعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل

الحكومة العراقية تعطل الدوام الرسمي غدا الأحد

Date: 2022-07-30 19:13:43
الحكومة العراقية تعطل الدوام الرسمي غدا الأحد

العراق.. إصابات كورونا اليومية تتخطى حاجز 7 آلاف إلى جانب 30 وفاة

Date: 2021-06-30 13:06:26
العراق.. إصابات كورونا اليومية تتخطى حاجز 7 آلاف إلى جانب 30 وفاة

تراجع كبير بإصابات ووفيات كورونا في العراق

Date: 2022-02-19 13:01:55
تراجع كبير بإصابات ووفيات كورونا في العراق

كورونا العراق.. انخفاض طفيف بالوفيات وارتفاع بالإصابات

Date: 2021-11-03 13:03:54
كورونا العراق.. انخفاض طفيف بالوفيات وارتفاع بالإصابات

الموقف الوبائي اليومي.. صفر وفيات وخمس محافظات بلا إصابات

Date: 2022-06-04 13:11:22
الموقف الوبائي اليومي.. صفر وفيات وخمس محافظات بلا إصابات

لأول مرة منذ أشهر.. العراق يسجل اقل من 400 إصابة و6 وفيات بكورونا

Date: 2021-12-04 13:05:24
لأول مرة منذ أشهر.. العراق يسجل اقل من 400 إصابة و6 وفيات بكورونا

إصابات كورونا اليومية في العراق تسجل تراجعاً ملحوظاً مع وفاة واحدة

Date: 2022-07-02 14:42:35
إصابات كورونا اليومية في العراق تسجل تراجعاً ملحوظاً مع وفاة واحدة