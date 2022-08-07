الحكومة العراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل

شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية، يوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل لمناسبة عاشوراء.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء، الموافق الذي يصادف يوم العاشر من المحرم الحرام، سنة 1444 هـ، ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)".

واستشهد الامام الحسين بن علي بن ابي طالب في واقعة الطف الشهيرة التي وقعت احداثها في العام 61 للهجرة بمدينة كربلاء.

وجرت العادة أن يتدفق ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه على كربلاء لإحياء هذه المناسبة.