الحكومة العراقية تعلن تخصيصات مالية لدعم الدفاع وأمن سنجار ومستشفى ابن سينا

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، تخصيص عشرات مليارات الدنانير لدعم وزارة الدفاع وأمن قضاء سنجار واستقدام فرق طبية أجنبية لإحدى المستشفيات الحكومية.

وقال وزير الاتصالات أركان شهاب خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي يعقد بعد جلسة مجلس الوزراء، وتابعته وكالة شفق نيوز، إنه "تم تخصيص 1.5 مليار دينار عراقي لدعم الأمن في سنجار".

واشار الى "تخصيص 25 مليون دولار لتوفير الدعم اللوجستي لطائرات وزارة الدفاع، فضلا عن تخصيص 6.5 مليارات دينار لاستقدام الفرق الأجنبية لمستشفى ابن سينا لمعالجة المرضى (داخل المنطقة الخضراء)"، لافتا في ذات الوقت الى "تخصيص 500 مليون دينار لتكاليف مؤتمر منتدى الحضارات العريقة الذي سيعقد في بغداد".

وعقد مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء، جلسته الاسبوعية الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي.