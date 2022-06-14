سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحكومة العراقية تعلن تخصيصات مالية لدعم الدفاع وأمن سنجار ومستشفى ابن سينا

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-14T14:47:46+0000
الحكومة العراقية تعلن تخصيصات مالية لدعم الدفاع وأمن سنجار ومستشفى ابن سينا

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، تخصيص عشرات مليارات الدنانير لدعم وزارة الدفاع وأمن قضاء سنجار واستقدام فرق طبية أجنبية لإحدى المستشفيات الحكومية.

وقال وزير الاتصالات أركان شهاب خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي يعقد بعد جلسة مجلس الوزراء، وتابعته وكالة شفق نيوز، إنه "تم تخصيص 1.5 مليار دينار عراقي لدعم الأمن في سنجار".

واشار الى "تخصيص 25 مليون دولار لتوفير الدعم اللوجستي لطائرات وزارة الدفاع، فضلا عن تخصيص 6.5 مليارات دينار لاستقدام الفرق الأجنبية لمستشفى ابن سينا لمعالجة المرضى (داخل المنطقة الخضراء)"، لافتا في ذات الوقت الى "تخصيص 500 مليون دينار لتكاليف مؤتمر منتدى الحضارات العريقة الذي سيعقد في بغداد".

وعقد مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء، جلسته الاسبوعية الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي.

related

الكاظمي يستقبل الطفل الايزيدي الذي واجه صعاب الاختطاف بالتفوق دراسياً

Date: 2022-05-26 14:01:55
الكاظمي يستقبل الطفل الايزيدي الذي واجه صعاب الاختطاف بالتفوق دراسياً

إسقاط الديون المترتبة بذمة الكفاءات العلمية من المهجرين العائدين إلى العراق

Date: 2022-05-17 17:58:18
إسقاط الديون المترتبة بذمة الكفاءات العلمية من المهجرين العائدين إلى العراق

الدفاع العراقية توضح حقيقة فتح باب التطوع بصفة جندي

Date: 2020-09-12 17:45:40
الدفاع العراقية توضح حقيقة فتح باب التطوع بصفة جندي

بعد عدّة تظاهرات.. الكاظمي يوجه بتعيين ذوي المهن الطبية والصحية

Date: 2022-06-14 14:58:59
بعد عدّة تظاهرات.. الكاظمي يوجه بتعيين ذوي المهن الطبية والصحية

كورونا يخطف مستشار الدفاع العراقية

Date: 2020-10-18 17:31:57
كورونا يخطف مستشار الدفاع العراقية

وزارة الدفاع العراقية تكشف حقيقة هدم 5 مدارس في بغداد

Date: 2021-11-24 13:33:37
وزارة الدفاع العراقية تكشف حقيقة هدم 5 مدارس في بغداد

بعد فقدانها عائلتها .. أصغر ناجية ايزيدية تروي قصتها المؤلمة

Date: 2020-09-20 14:50:57
بعد فقدانها عائلتها .. أصغر ناجية ايزيدية تروي قصتها المؤلمة

مركز رقمي يحذر: الدفاع العراقية تعرض خصوصية منتسبيها للخطر

Date: 2022-04-20 14:17:35
مركز رقمي يحذر: الدفاع العراقية تعرض خصوصية منتسبيها للخطر