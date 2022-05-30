الحكومة العراقية تعلن اتخاذ خطوات لمعالجة الملوحة في نهر الفرات

شفق نيوز/ اعلنت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، عن اتخاذها "خطوات" لمعالجة الملوحة في نهر الفرات جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الموارد المائية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم اقرار التخصيصات المالية لمعالجة الملوحة في نهر الفرات ضمن محافظتي الديوانية وذي قار، (جنوبي العراق).

وبينت الوزارة ، أنها وبالتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الزراعة ونخبة من اساتذة الجامعات العراقية اتخذت عدة خطوات لمعالجة الملوحة في نهر الفرات ابتداءاُ من قضاء الشناقية في محافظة الديوانية والنجف والمثنى وصولاً الى محافظة ذي قار.

ومن بين تلك الخطوات، وفق بيان الموارد المائية، "انشاء النواظم التحويلة لغرض تحويل مياه المبازل في تلك المناطق التي تصب حالياً في نهر الفرات الى المصب العام كمرحلة اولى"، مشيرة الى "العمل مستقبلاً على تحلية مياه المبازل لتعزيز تصاريف نهر الفرات وهي قيد الدراسة للاستفادة من مياه المبازل في ادامة الحزام الاخضر لتثبيت الكثبان الرملية في السماوة وذي قار وخصوصا بعد اقرار التخصيصات المالية الخاصة بالمرحلة الاولى من المشروع".

وفي وقت سابق، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشروع معالجة ملوحة حوض الفرات والتصحر بثلاث محافظات.