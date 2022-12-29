الحكومة العراقية تعطل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة العراقية، يوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات والدوائر الحكومية يوم الأحد المقبل بمناسبة حلول أعياد رأس السنة الميلادية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان اليوم، إنه تقرر تعطيل الدوام الرسمي في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومؤسسات الدولة كافة، يوم الأحد المُقبل، الموافق، للأول من شهر كانون الثاني سنة 2023، لمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد اعلنت تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع كامل بمناسبة أعياد الميلاد وحلول رأس السنة الميلادية.