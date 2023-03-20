الحكومة العراقية تعطل الدوام ليوم غد الثلاثاء بمناسبة أعياد نوروز

شفق نيوز/ أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء بمناسبة أعياد نوروز، وفق بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز.

ويحتفل أكثر من 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن ملايين الكورد في أجزاء كوردستان الأربعة، في 21 مارس/ آذار من كل عام بعيد نوروز الذي يعني باللغة الكوردية "اليوم الجديد"، ويعتبر عيد رأس السنة لدى الكورد، ويوافق يوم الاعتدال الربيعي في التقويم الميلادي.