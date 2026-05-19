الحكومة العراقية تعطل الدوام لخمسة أيام بمناسبة عيد الأضحى

قررت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي لمدة 5 أيام خلال الأسبوع المقبل.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 26 أيار ولغاية يوم السبت الموافق 30 أيار بمناسبة عيد الأضحى، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 31 أيار.

وأضاف أن مجلس الوزراء قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 4 حزيران في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، بمناسبة عيد الغدير.