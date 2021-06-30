الحكومة العراقية تعطل الدوام الرسمي في بغداد

شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية، يوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب وثيقة اصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فقد تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس ببغداد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

كما قررت الحكومة وفق الوثيقة، تخويل المحافظين صلاحية تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في المحافظات التي تصل درجة حرارتها إلى 50 درجة مئوية أو اكثر، مشيرا الى استثناء الدوائر والمؤسسات الأمنية والصحية والخدمية,.

ويوم امس الثلاثاء، اتخذت عدداً من المحافظات العراقية قراراً بتقليص وتعطيل الدوام الرسمي جراء موجة الحر التي تضرب البلاد وتتجاوز فيها درجات الحرارة 50 مئوية في بعض المناطق.