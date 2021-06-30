سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحكومة العراقية تعطل الدوام الرسمي في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-30T14:15:18+0000
الحكومة العراقية تعطل الدوام الرسمي في بغداد

 شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية، يوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب وثيقة اصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فقد تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس ببغداد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

كما قررت الحكومة وفق الوثيقة، تخويل المحافظين صلاحية تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في المحافظات التي تصل درجة حرارتها إلى 50 درجة مئوية أو اكثر، مشيرا الى استثناء الدوائر والمؤسسات الأمنية والصحية والخدمية,.  

ويوم امس الثلاثاء، اتخذت عدداً من المحافظات العراقية قراراً بتقليص وتعطيل الدوام الرسمي جراء موجة الحر التي تضرب البلاد وتتجاوز فيها درجات الحرارة 50 مئوية في بعض المناطق.

 

 

related

النجف تضع 20 مشتبهاً باصابته بكورونا تحت الحجر

Date: 2020-02-25 17:25:16
النجف تضع 20 مشتبهاً باصابته بكورونا تحت الحجر

انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة في العراق خلال الأسبوع المقبل

Date: 2021-06-30 08:52:57
انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة في العراق خلال الأسبوع المقبل

تقرير يرصد درجات الحرارة "المميتة" في العراق

Date: 2020-08-12 20:16:35
تقرير يرصد درجات الحرارة "المميتة" في العراق

بدء الاضراب العام وغلق عدة شوارع رئيسة في بغداد

Date: 2019-11-03 07:40:48
بدء الاضراب العام وغلق عدة شوارع رئيسة في بغداد

مستشفيات اكبر مدن بغداد تخرج عن الخدمة وتوجه نحو "حجر المساجد"

Date: 2020-05-27 16:46:25
مستشفيات اكبر مدن بغداد تخرج عن الخدمة وتوجه نحو "حجر المساجد"

محافظة تحذو حذو كوردستان وتعلن الثلاثاء عطلة

Date: 2020-02-10 20:34:36
محافظة تحذو حذو كوردستان وتعلن الثلاثاء عطلة

حريق هائل في شارع الرشيد وسط بغداد

Date: 2019-11-17 10:31:22
حريق هائل في شارع الرشيد وسط بغداد

الصحة تعلن 8 إصابات جديدة بكورونا في محافظتين

Date: 2020-03-07 18:29:10
الصحة تعلن 8 إصابات جديدة بكورونا في محافظتين