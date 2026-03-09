الحكومة العراقية تعطل الدوام الرسمي الاثنين المقبل

شفق نيوز- بغداد

قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، تعطيل الدوام الرسمي يوم الإثنين المقبل الموافق 16 آذار 2026.

وقالت في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تقرر تعطيل الدوام الرسمي، يوم الإثنين، الموافق 16 اذار 2026، في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، تزامنًا مع ذكرى الجرائم التي ارتكبها النظام البعثي الصدامي بحق أبناء الشعب العراقي، التي شملت مجازر (حلبجة، والأنفال، والمقابر الجماعية، والانتفاضة الشعبانية، واغتيال العلماء، واستهداف الأحزاب).

وأضاف، يأتي ذلك استنادًا إلى أحكام المادة (1/ أولًا/ ل) من قانون العطلات الرسمية رقم (12 لسنة 2024).