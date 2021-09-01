العراق يخسر أكثر من 5000 ميغاواط من الكهرباء جراء انحسار الغاز المورد من إيران

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء يوم الأربعاء خسارة منظومة الطاقة الوطنية أكثر من 5000 ميغاواط جراء انحسار اطلاق الغاز الإيراني إلى محطات وسط وجنوبي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المنظومة الوطنية تتعرض اليوم الاربعاء الموافق ١ أيلول ٢٠٢١ لتحدٍ قديم متجدد متمثلاً بانحسار اطلاقات الغاز الإيراني المورد لمحطات الإنتاج في المناطق الوسطى والجنوبية من (٤٩) مليون متر مكعب يومياً الى (٨) مليون متر مكعب، الأمر الذي أدى إلى تحديد أحمال المنظومة الوطنية وخسارة مايقارب (٥٥٠٠) ميغاواط من الطاقة دون علم بالأسباب .

واستدرك البيان أن "الوزارة وانطلاقاً من واجبها ومسؤوليتها أمام الدولة والمواطنين اتخذت إجراءاتها العاجلة المتضمنة التنسيق العالي مع وزارة النفط لضخ كميات اضافية من الوقود البديل لأجل تعويض ما فقدته المنظومة من الغاز المورد والذي يمكن أن يؤثر على إدامة زخم الإنتاج" .

على صعيد متصل ، قالت الوزارة إنها "تجري الاتصالات الدبلوماسية مع وزارة الطاقة الايرانية وسفارتها في العاصمة بغداد لتوضيح الظروف الموجبة لهذا الانحسار أمام الشارع العراقي لتتم معالجة الموقف من جانبنا قدر تعلق الأمر بنا"، مبينة أنه "سيتم إطلاع الجهات ذات العلاقة كافة بآخر التطورات انطلاقاً من مباديء الشفافية والمصداقية".