الحكومة العراقية تعتزم نصب عدادات ذكية "بمواصفات عالية" لجباية الكهرباء

شفق نيوز - بغداد

أقرت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، التوجه نحو نصب عدادات ذكية "بمواصفات عالية" محلية الصنع بهدف تقليل الضائعات، وتعظيم الموارد وتعزيز عمل قطاع جباية الكهرباء في البلاد.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس الحكومة محمد شياع السوداني اجتماعاً خُصص لمتابعة الجهود في قطاع الكهرباء لتقليل الضائعات، وتعظيم الموارد وتعزيز عمل الجباية، بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الكهرباء والمستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان صادر عن الحكومة.

وأشار السوداني خلال الاجتماع إلى أهمية بلورة رؤية واضحة وفعالة لتعظيم إيرادات الجباية، واتباع الآليات العملية في هذا المجال، إضافة إلى مراجعة جداول الضائعات ومساراتها خلال عامي؛ (2023 و 2024)، والنصف الأول من عام 2025، لتحديد نقاط الخلل، ودراسة إمكانيات وقدرات الشركات المتقدمة لتنفيذ عملية الجباية.

وذكر البيان، أن الاجتماع أقرّ التوجه نحو شراء عدادات ذكية وبمواصفات عالية من الإنتاج المحلّي لوزارة الصناعة، لتحديد سقف الأحمال، ووضع مقاييس على كل المغذيات الرئيسة، إضافة إلى نصب العدادات الذكية الخاصة على مستهلكات الطاقة في المؤسسات ذات الاستهلاك العالي، ودعم الدفع الإلكتروني في الجباية.

وتابع البيان أنه جرى أقرار استمرار عقود شركات الجباية وتعزيزها، إضافة إلى التعاون مع شركات رصينة ذات قدرة مالية في هذا الجانب، والتأكيد على أن تكون الجباية من أولويات عمل وزارة الكهرباء، ومحاسبة ومتابعة النسب المنخفضة من جمع موارد الجباية في المحافظات، بما يتناسب مع استهلاك الطاقة.